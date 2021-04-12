Telefon dolandırıcılarına 106 bin liralarını kaptırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Telefon dolandırıcılarına 106 bin liralarını kaptırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Telefon dolandırıcılarına 106 bin liralarını kaptırdılar

Samsun'da 2 Iraklı, kendini telefonda polis olarak tanıtan kişinin tuzağına düşerek 106 bin liralarını dolandırıcılara kaptırdı.

Samsun'da 2 Iraklı, kendini telefonda polis olarak tanıtan kişinin tuzağına düşerek 106 bin liralarını dolandırıcılara kaptırdı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Mohammed

A.A.H.A.D. (42) ile Thıkra S.H.A.B. (40) adlı kadını telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtarak terör örgütü ile bağlantılarının olduğunu söyleyip korkutup verdikleri hesaba 106 bin lira yatırmalarını istediler. Parayı yatıran Iraklı şahıs ile kadın, dolandırıldıklarını anlayınca polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Hande Erçel İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Necip Uysal Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Telefon dolandırıcılarına 106 bin liralarını kaptırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:01:41. #1.16#
title