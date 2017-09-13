Telefon Dolandırıcıların Yeni Taktiği 'Fetö' Oldu

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler 'FETÖ' terör örgütünün adını kullanarak bir vatandaşın 12 bin lirasını dolandırdı.



Edinilen bilgilere göre olay, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda gerçekleşti. Kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, N.P.'yi (69) ev ve cep telefonundan arayarak evinin çevresinde bulunan bir kuyumcunun soyulduğunu, kuyumcudaki altınların evinde olduğunu ve FETÖ'cülere gönderileceğini söyledi. Evde bulunan para ve ziynet eşyalarının fotoğraflarının çekilip kendilerine geri getirileceğini söyleyen dolandırıcı kısa sürede eve geldi. Kendisini arayan şahıslara inanan, evde bulunan paraları ve ziynet eşyalarını gelen şahsa teslim eden N.P., dolandırıldığını anlayınca polis ekiplerine haber verdi. N.P. isimli şahıs, maddi zararının yaklaşık 12 bin TL olduğunu iddia etti.



Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR