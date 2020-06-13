Telefon dolandırıcıların taktiği ses kaydıyla oraya çıktı
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Telefon dolandırıcıların taktiği ses kaydıyla oraya çıktı

Antalya'da Necla Can'ı telefonla arayıp, kendisini başsavcı olarak tanıtan ve adının dolandırıcılık olayına karıştığını söyleyen 3 kişinin dolandırıcılık olayının ses kaydı ortaya çıktı.

Telefon dolandırıcıların taktiği ses kaydıyla oraya çıktı
13.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:45

Antalya'da Necla Can'ı telefonla arayıp, kendisini başsavcı olarak tanıtan ve adının dolandırıcılık olayına karıştığını söyleyen 3 kişinin dolandırıcılık olayının ses kaydı ortaya çıktı.

Antalya'da Necla Can isimli vatandaşı arayarak bankadan para çekmesini isteyen dolandırıcılar, Can'ın polisle işbirliği sonucu yakalanmıştı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan tahkikat neticesinde müştekiye bankadan para çektirme işlemi yapılmadan para çekilmiş gibi hazırlık yapılmak suretiyle müştekinin ikamet adresinin çevresinde gerekli tedbirlerin alındığı, ayakkabı içerisine bırakılan anahtarı almak suretiyle ikamete giren bir şüphelinin suç üstü yakalandı. Şüphelinin olay yerine yanında başka iki şüpheli ile geldiğinin tespit edilmesi üzerine diğer iki şüphelinin de Serik'te polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İran uyruklu A.T. ile otomobille kaçan K.T. ve K.G. verdikleri ifadede kendilerini bir başka şüphelinin yönlendirdiğini söyledi. Manavgat Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilen 3 şüpheli tutuklanırken, olaya karıştığı iddia edilen bir şüpheli aranıyor.

Telefon konuşması ortaya çıktı

Necla Can'ı arayan şüphelilerin dolandırıcılık yaptığı telefon konuşması da ortaya çıktı. Kendini savcı olarak tanıtan şüpheli telefonda konuştuğu Can'a önce evinin etrafındaki işyerlerini saydı, ardından Can'ın hangi blokta ve kaçıncı katta oturduğunu sorarak teyit etti.

"Ablacım, size bankada paraları verirken, seri numaraları, barkod numaraları alındı"

Polisle işbirliği yapan Necla Can'ın bankadan para diye aldığı kağıtlarla geldiği evinde, kendisin arayan şüpheliyle telefonla yaptığı konuşmada; şüpheli, önce polis merkezinde adres tespitinin yapıldığını ve evin etrafında bulunan işyerleri ve binalar olup olmadığını sordu. Ardından bankada şüpheli bir durumla karşılaşıp karşılaşmadığını soran telefondaki şüpheli, "Ablacım, size bankada paraları verirken, seri numaraları, barkod numaraları alındı. Siz sıkıntı yaşamayın diye. Şimdi şahısları biz birazdan tespit edeceğiz. Bankada çalışan memureden tespit ettik. Gözaltı sürecini başlatacağız. Ayşe Ç. adlı bir bayan senin kimliğini kullanmış, kredi kartı almış. Bu kartla da kuyumculardan altın alışverişi yapmış. Herbir karttan 5 bin lira çekip altın almış" dedi. Ayşe Ç.'nin ifadesinin alındığını söyleyen telefondaki şüpheli kişi, Ayşe Ç.'nin ifadesinde 'Ben onlara para verdim, onlarda bana altın verdi' dediğini söyledi. Bunların yalan söylediklerini bildiğimiz için bu kadını gözaltına aldık" diye konuştu. Evde başka altın, takı gibi ziynet eşyası olup olmadığını soran telefondaki şüpheli kişi, evde bulunan takı, ziynet ve para olup olmadığını sordu. Olumlu cevap alan telefondaki şüpheli kişi, Necla Can'a polise gidip, Ayşe Ç. ve diğerlerinden 'benim bilgim dışında kimlik bilgilerimi kullandıkları için ben bunlardan şikayetçi ve davacıyım' demesi konusunda yönlendirme yaparak tavsiyede bulundu. Şüpheli kişi, bankadan çekilen paralar ve evdeki altın takıların siyah poşete konulmasını istiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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