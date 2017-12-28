Telefon dolandırıcıları yakalandı



SAMSUN - Samsun'da telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp korkutup kandırdıkları yaşlı adamın 2 adet altın bilezik ile 4 bin 500 lira parasını elden teslim alınmasıyla ilgili 3 kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Ö. adlı yaşlı adamı telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar gittikleri evden 2 adet altın bilezik ve 4 bin 500 lira parayı alıp kayıplara karıştılar. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, polisten yardım istedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri dolandırıcılık olayına karışan Çağatay B.(21), Barış K.ve Enis E.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların sattıkları 2 altın bilezik ve aldıkları para ile yaşlı adamı toplam 8 bin 800 lira dolandırdıkları belirlendi. Zanlıların üzerinde ele geçen para, Musa Ö.'ye teslim edildi.

Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Barış K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Çağatay B. ile Enis E. ise mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.