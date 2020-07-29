Telefon dolandırıcıları noterde yakalandı: 4 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Telefon dolandırıcıları noterde yakalandı: 4 tutuklama

SAKARYA'da, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtarak yaşlı çiftten 1 milyon TL alan, ele geçirdikleri para ile araç alarak noterde işlemlerini yapan telefon dolandırıcıları yakalandı.

Telefon dolandırıcıları noterde yakalandı: 4 tutuklama
29.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 29.07.2020 20:17
SAKARYA'da, telefonda kendilerini savcı olarak tanıtarak yaşlı çiftten 1 milyon TL alan, ele geçirdikleri para ile araç alarak noterde işlemlerini yapan telefon dolandırıcıları yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sakarya'da yaşayan emekli bir çifti telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini savcı olarak tanıtarak kimlik bilgilerinin FETÖ ile bağlantılı kişilerce kullanıldığını söyledi. Dolandırıcılar, yaşlı çiftten paranın söyledikleri hesaba yatırılmasını isteyerek, parayı almaya gelecek kişilere operasyon düzenleyerek yakalayacaklarını belirtti. Dolandırıcılara inanan çift, 1 milyon TL'yi verilen hesaba yatırdı. Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar, emekli çifti başka para bulup bulamayacağı konusunda ikna ederek tatilde olan kardeşinin boş evindeki altın ve paraları da 'hırsızlar almasın' diye iletmesini ve kendilerine vermeleri konusunda ikna etti. Dolandırıcılar son olarak çiftten, villanın satılmasını bu paranın da kendilerine gönderilmesini istedi. Durumdan şüphelenen çift polise haber verdi.

POLİS DÜĞMEYE BASTISakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların ele geçirdikleri para ile satın alacakları aracın işlemleri için notere gittiklerini belirledi. Noterde işlemler için bulunan çete üyeleri yakalandı. İstanbul ve Edirne'de devam eden operasyonla toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin hesaplarındaki yüklü miktardaki paraya bloke konuldu. Şikayetçilerin paralarıyla alındığı değerlendirilen 5 araç hakkında da tedbir kararı uygulandı.

Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


- Sakarya

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Dünya
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Dünya
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Güncel
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
Trafikte 'yol vermeme' tartışması büyünce bir kişi, otobüs şoförünü satırla ensesinden yaraladı
Trafikte "yol vermeme" tartışması büyünce bir kişi, otobüs şoförünü satırla ensesinden yaraladı
Kim Kardashian'la Kanye West arasında sular durulmuyor! Arabada ağladı
Kim Kardashian'la Kanye West arasında sular durulmuyor! Arabada ağladı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi: TFF'nin kararı sürpriz oldu
Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi: TFF'nin kararı sürpriz oldu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Eşinin eski erkek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Karagümrük'ün hücumcusu Brahim Darri ile 3 yıllık anlaşma sağladı
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
Fatih Terim, Arda Turan transferini duyurdu: Onu istiyorum, geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Süleyman Soylu Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Bonomo Serdar Ortaç Nebahat Çehre Merve Boluğur
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Telefon dolandırıcıları noterde yakalandı: 4 tutuklama - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 20:45:10. #1.14#
title