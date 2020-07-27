Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı

Kayseri'de bir kişi, kendisini telefonla arayarak isminin terör örgütüne karıştığını söyleyen kişilere yaklaşık 19 bin TL para verdi.

Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı
27.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:32

Kayseri'de bir kişi, kendisini telefonla arayarak isminin terör örgütüne karıştığını söyleyen kişilere yaklaşık 19 bin TL para verdi. Dolandırıldığını anlayan şahıs jandarmaya başvurunca, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İncesu İlçesi'ne bağlı Hamurcu Mahallesi'nde yaşayan D.Ç.'yi telefonla arayan kişiler; isminin terör örgütüne karıştığını, adının terör örgütü listesinden çıkarılmasına yardımcı olacaklarını söyledi. Daha sonra D.Ç.'nin evine gelen şahıslar, 2 tam altın, 4 yarım altın, 3 çeyrek altın, 1 gram altın, 5 bin 500 TL ve 180 Euro alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan D.Ç., jandarmaya ihbarda bulundu. Dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İncesu İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde; B.S. ve N.C. yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.S. tutuklanırken N.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti 3. Sayfa
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var Güncel
Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü 3. Sayfa
Sokak ortasında vahşet! Silahını çekip Alman kurdunu acımadan öldürdü
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Magazin
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Spor
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti
Akrabalar arasındaki park kavgasında, bıçaklanan enişte hayatını kaybetti
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Mersin'deki otobüs kazasında 5 askerimiz şehit oldu! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Son Dakika: Spot altının ons fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı
Son Dakika: Spot altının ons fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti
İzmir'de iki kadını taciz eden adamı vatandaşlar etkisiz hale getirdi
İzmir'de iki kadını taciz eden adamı vatandaşlar etkisiz hale getirdi
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede
Demet Akalın, ünlü isimlerin kadına şiddete tepki göstermek için başlattığı akıma ateş püskürdü
Demet Akalın, ünlü isimlerin kadına şiddete tepki göstermek için başlattığı akıma ateş püskürdü
Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını 'tahrik' indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına 'katil' yazıldı
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı
'Sarı kız' örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
"Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu İbrahim Tatlıses
Spor Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla İzmir Çocuk Futbolcu
Şu an buradasınız: Telefon dolandırıcıları jandarmadan kaçamadı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 09:39:22. #1.14#
title