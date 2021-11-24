Telefon dolandırıcıları çiftçinin 120 bin TL'sini dolandırdı

Afyonkarahisar'da kendisini telefon ile arayan ve 'hesabınızdaki tüm parayı çekmek üzereler, sizi bu durumdan kurtaracağız' yalanına inan şahıs, dolandırıcılara 120 bin TL'sini kaptırmaktan kendisini kurtaramadı.

Olay, Dinar ilçesi Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beldede çiftçilik yapan H.E., isimli şahsı arayan telefon dolandırıcıları şahsı 'banka hesabınıza girdiler, hesabınızdaki tüm parayı çekmek üzereler, ben size yardımcı olacağım, en yakın bankaya giderek size vereceğim hesap numarasına tüm paranızı yatırın. Ben de siz parayı yatırdıktan sonra yatırdığınız parayı eşinize nakit olarak elden vereceğim' yalanına inandı. Hesabındaki parayı çeken H.E., dolandırıcıların belirttiği banka hesabına 120 bin TL parayı yatırdı. Ardından evine giden şahıs eşine paranın ulaştırılmadığını görünce dolandırıldığını anlayıp soluğu jandarmada aldı. Şahsın müracaatı üzerine inceleme başlatan jandarma H.E.'nin parayı yatırdığı hesabın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ikamet eden K.A., isimli şahsa ait olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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