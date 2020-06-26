Telefon dolandırıcığı yöntemiyle bir kadının 800 bin lirasını alan şüpheli yakalandı
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Telefon dolandırıcığı yöntemiyle bir kadının 800 bin lirasını alan şüpheli yakalandı

Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, bir kadının 800 bin lira değerindeki altınlarını dolandırıcılık yöntemiyle aldığı iddiasıyla aranan şüphelilerden diğeri Denizli'de yakalandı.

26.06.2020 19:58 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:16

Kütahya'da telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, bir kadının 800 bin lira değerindeki altınlarını dolandırıcılık yöntemiyle aldığı iddiasıyla aranan şüphelilerden diğeri Denizli'de yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 67 yaşındaki Fatma Dobur'u, kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdığı öne sürülen zanlılardan M.E.D'nin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalanmasının ardından, diğer zanlı S.Ş'nin de Denizli'de bulunduğunu tespit etti.

Kütahya'dan gelen 4 kişilik ekibin katılımıyla Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.Ş'nin kız arkadaşı A.Y. ile kaldığı Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında ekiplerin geldiğini fark eden S.Ş, birinci kattaki evin balkonundan yan taraftaki inşaata atladı. Ayağı kırılan S.Ş, binanın bodrumuna saklanmaya çalışsa da yakalandı.

S.Ş, polis nezaretinde Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Evde bulunan A.Y ile annesi F.Ç de gözaltına alındı.

Bu arada A.Y'nin annesi F.Ç'nin banka hesabında para artışı tespit edildiği, bunun olayla ilgili olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olay

Kütahya Meydan Mahallesi'nde yaşayan Fatma Dobur, (67) dolandırıldığını belirterek, polise başvurmuştu.

Kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan kişinin, "Emniyetten arıyoruz. Adınız kuyumcu soygununa karıştı. Gerçek soyguncuları yakalamak için elinizdeki altınları bize vereceksiniz ve biz de bu durumu düzelteceğiz." dediğini belirten Dobur, evine gelen şüpheliyle bankaya gittiklerini ve 800 bin lira değerindeki altınları banka kasasından alıp, polis zannettiği şüphelilere teslim ettiğini söylemişti.

Dobur'un ifadeleri doğrultusunda onlarca güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, zanlılardan M.E.D'yi dün Kuşadası'nda yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderilmişti.

Telefon dolandırıcığı yöntemiyle bir kadının 800 bin lirasını alan şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

Manşet

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