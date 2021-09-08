Telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Erzin ilçesinde telefon direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde telefon direğine çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Caddesi, Mustafalı Camii karşısında meydana gelen kazada, Önder Coşkuner'in kullandığı 01 EK 095 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak kaldırımdaki telefon direğine çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptığı yaralıyı hastaneye götürdü. - HATAY

Telefon direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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