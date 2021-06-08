Telefon direğine çarpan otomobilde biri çocuk 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak telefon direğine çarpan otomobildi biri çocuk iki kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak telefon direğine çarpan otomobildi biri çocuk iki kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Akören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ç., (31) idaresindeki 03 ACP 514 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp telefon direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Ali Ç., ile A.C.Ç., (13) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı