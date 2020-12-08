Telefon direğine çarpan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının kenarında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Telefon direğine çarpan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının kenarında kaldı

08.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:26

Amasya'da otomobil, yol kenarındaki telefon direğine çarptı.

Amasya'da otomobil, yol kenarındaki telefon direğine çarptı.

Kamuran İnan'ın kullandığı O5 AK 308 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.

Direğe çarptığı için 5 metrelik istinat duvarından düşmeyen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Telefon direğine çarpan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının kenarında kaldı
Telefon direğine çarpan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının kenarında kaldı
Telefon direğine çarpan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının kenarında kaldı
Telefon direğine çarpan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının kenarında kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

İlgili Haberler

Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı
Bir araç ve telefon direğine çarpan otomobil, duvarda asılı kaldı
Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Elektrik direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Büyükçekmece'de 5 metre yükseklikten düşen 2 işçi yaralandı
Büyükçekmece'de 5 metre yükseklikten düşen 2 işçi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Yaşar Güler Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade
Magazin Alişan Perihan Savaş Gonca Vuslateri Aras Bulut İynemli
Spor Tisserand Ersun Yanal Burak Yılmaz Samet Aybaba Mbaye Diagne
Tüm Haberler Ankara Fenerbahçe Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Telefon direğine çarpan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının kenarında kaldı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 18:26:49. #1.15#
title