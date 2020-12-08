Telefon direğine çarpan otomobil 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarının kenarında kaldı
08.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:26
Amasya'da otomobil, yol kenarındaki telefon direğine çarptı.
Amasya'da otomobil, yol kenarındaki telefon direğine çarptı.
Kamuran İnan'ın kullandığı O5 AK 308 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı.
Direğe çarptığı için 5 metrelik istinat duvarından düşmeyen otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur