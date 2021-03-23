Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı
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Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı

23.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:19
Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı

ŞANLIURFA'da kendisine saldıran köpeklerden kaçıp çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kedi, mahalle muhtarı Ali Çizik tarafından kurtarıldı.

ŞANLIURFA'da kendisine saldıran köpeklerden kaçıp çıktığı telefon direğinde mahsur kalan kedi, mahalle muhtarı Ali Çizik tarafından kurtarıldı.

Direkli Mahallesinde bir kedi, kendisine saldıran köpeklerden korkarak telefon direğine tırmandı. Ancak kedi direkte mahsur kaldı. Kediyi görenler, mahalle muhtarı Ali Çizik'e haber verdi. Ali Çizik, direğe tırmanıp kediyi indirdi. Muhtarın yere bıraktığı kedi, hızla uzaklaştı, mahalle sakinleri Çizik'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.


Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı
Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı
Telefon direğinde mahsur kalan kediyi muhtar kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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