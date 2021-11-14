Telefon direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Son dakika haberi... Sancaktepe'de sis kazası: 10 kez takla atıp bariyerlere daldı

Bağcılar'da üç katlı binada patlama! Yangında mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı

Kedi gibi girdiği binanın bacasından bir daha çıkamadı, sıkıştığı yerde kaldı