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Telefon direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Telefon direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde telefon direğine tırmanarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde telefon direğine tırmanarak mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, telefon direğinin tepesine çıkıp aşağı inemeyen kedinin seslerini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımı ile kediyi bulunduğu yerden alarak aşağı indirdi.

Kediyi aşağı indiren itfaiye ekiplerine vatandaşlar teşekkür ederek, kediye süt ve yemek verdi. - KAYSERİ

Telefon direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Telefon direğinde mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri koştu

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