Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde bir kedi, kendisine saldıran köpekten korkarak telefon direğine tırmandı. Bir daha aşağıya inemeyince direkte de direkte mahsur kaldı. Bir vatandaş ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi aşağı indirdi.

Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Telefon direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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