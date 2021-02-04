Telefon direğinde kalan kediyi itfaiyeciler kurtardı
04.02.2021 10:28 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:35
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, çıktığı telefon direğinde mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, çıktığı telefon direğinde mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından indirildi.
Mimar Sinan Mahallesi Hastane Caddesi'nde sokak kedisi, köpeklerden ürkünce kaçarken, telefon direğine tırmandı. Caddede oturanlar, telefon direğinde kedinin mahsur kaldığını görünce Erbaa Belediyesi itfaiyesine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle kediyi mahsur kaldığı direğin tepesinden kurtardı. Kontrol edilen kedi, daha sonra sokağa bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR