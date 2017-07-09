Telefon da Gta 5 Oynamak (Gerçek)
Ben Enes Batur, Telefonda gta 5 yani grand theft auto 5 oyna dık iphone ve android tende gta V oyun oynadım, telefon gta 5 nasıl oynanır gösterdim ve LOL ( League of Legends ) Oynadım, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.
Ben Enes Batur, Telefonda gta 5 yani grand theft auto 5 oyna dık iphone ve android tende gta V oyun oynadım, telefon gta 5 nasıl oynanır gösterdim ve LOL ( League of Legends ) Oynadım, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.