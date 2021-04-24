Telefon bataryası hırsızlığı kamerada
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Telefon bataryası hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı / BEKİR BURAK CANBOLAT - Haberler | 3. Sayfa

Telefon bataryası hırsızlığı kamerada Osmaniye'de bin lira değerindeki telefon bataryasını saniyeler içerisinde çalan şahıs, önce kameraya ardından polise yakalandı Osmaniye'de telefoncu dükkanına müşteri gibi giren hırsızlık şüphelisi şahıs saniyeler içerisinde bin lira değerindeki...

Telefon bataryası hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de bin lira değerindeki telefon bataryasını saniyeler içerisinde çalan şahıs, önce kameraya ardından polise yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de telefoncu dükkanına müşteri gibi giren hırsızlık şüphelisi şahıs saniyeler içerisinde bin lira değerindeki telefon bataryasını çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Raufbey Mahallesinde bulunan telefoncu dükkanına müşteri gibi giren şahıs, iş yeri sahipleri ile bir süre sohbet etti. Şahıs çıktıktan sonra bin lira değerindeki telefon bataryasının yerinde olmadığını gören iş yeri sahibi, güvenlik kamerasını kontrol etti. Kendileri ile sohbet eden şahıs tarafından bataryanın çalındığını gören iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı iş yerinde gerekli çalışmaları yaptıktan sonra güvenlik kamerasındaki görüntüleri inceledi. Görüntüleri titizlikle izleyen ekipler bataryayı çalan şahsın M.T. olduğu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda şahıs kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan M.T. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefon bataryası hırsızlığı kamerada
Telefon bataryası hırsızlığı kamerada
Telefon bataryası hırsızlığı kamerada
Telefon bataryası hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR BURAK CANBOLAT

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