Telefon bağımlılığına karşı Google'dan 'kağıt telefon' uygulaması: Paper Phone nasıl çalışıyor?

26.10.2019 12:44

Akıllı telefonların hayatımıza girdiğinden bu yana telefon bağımlılığı toplumsal bir sorun haline geldi.



Teknoloji devi Google, Paper Phone (Kağıt Telefon) adlı projesi ile telefonlarına bağımlı olan kullanıcılar için bir çözüm geliştirdi. Paper Phone uygulaması, günlük hayatımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bir kağıda basıyor. Euronews.com'da Görüntüle