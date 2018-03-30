Telefon Alışverişi Kanlı Bitti

Gaziantep'te 1 çocuk babası adam, aldığı telefonun borcunu ödemeye gittiği sırada telefoncu ve yanındaki kişiler tarafından sokak ortasında annesinin gözleri önünde tekme tokat dövülüp bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesinde bir telefoncudan borçla cep telefonu alan Serdar Köse (26), bir süre sonra borcunu ödemek için annesi Selma Köse ile beraber alışveriş yaptığı telefoncuya gitti. Aldığı cep telefonunun borcunu ödeyen Köse ile telefoncu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası Köse ile ismi öğrenilemeyen telefoncu iş yeri yakınlarında bir sokağa girdi. Köse bu sokakta annesinin gözleri önünde yaklaşık 7-8 kişinin saldırısına uğradı. Tekme tokat dövülen, daha sonra bıçaklanan Köse, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Köse yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Serdar Köse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada otopsisi tamamlanan Köse'nin cenazesi babası Mehmet Köse ile kayınpederi Cuma Kömürcü tarafından alınarak, defnedilmek üzere Yeşilkent Mezarlığı'na götürüldü.

1 yaşında çocuğu vardı

Telefon alışverişi meselesi yüzünden bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Serdar Köse'nin yaklaşık 2 yıl önce dünya evine girdiği öğrenildi. Eşi Demet ile hayatını birleştiren Serdar Köse'nin 1 yaşında bir çocuğu olduğu belirtildi.

İşten çıkarılmış

Gaziantep'te daha önceden bir halı fabrikasında işçi olarak çalışan Köse'nin yaklaşık 2 ay önce işten çıkarıldığı, maddi sıkıntılar yaşadığı, 2 ay boyunca işsiz kaldığı öğrenildi.

Köse'den geriye söylediği türkü kaldı

Serdar Köse'den geriye seslendirdiği 'Hastane Önünde İncir Ağacı' türküsü kaldı. Oldukça duygusal bir ses tonuyla seslendirdiği türküyü kendi sosyal medya hesabından paylaşan Köse'nin babası Mehmet Köse, suçluların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istediğini söyledi.

"Yüreğimi yaktılar"

Ölen oğlunun cenazesini Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alan baba Mehmet Köse, o"100 TL için değer mi, 10 bin TL için değer mi bir insanın canını almaya. Benim yüreğimi yaktılar. Oğlumdan geriye torunum kaldı. Oğlum borcunu ödemek için annesini de yanına alıp gidiyor, başka bir niyeti olsa annesini yanına almaz. Bir telefon için değer miydi, annesinin gözü önünde öldürdüler oğlumu" diye konuştu. - GAZİANTEP