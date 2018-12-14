Teleferikte Kıyılan Nikahla Mutluluğa İlk Adımlarını Attılar

Teleferikte kıyılan nikahla mutluluğa ilk adımlarını attılar

GAZİANTEP - Gaziantep'te teleferik çalışanı Bilal Nadir Koç ile Melike Koç teleferikte kıyılan nikah ile hayatlarını birleştirdi. Çiftin nikahını ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı.

Şahinbey ilçesindeki "Şahinbey Parkı"nda teleferik görevlisi olarak çalışan Bilal Nadir Koç çalıştığı yerde dünya evine girerek bir ilke imza attı. Yıllardır teleferikte personel olarak çalışan Bilal Nadir Koç, gönül verdiği Melike Koç ile hem hayatını birleştirmenin hem de iş yerinde nikah kıymanın sevincini yaşadı. Çifti sevinç yaşayan çiftin nikahını ise Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı. Nikahı kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da çifte mutluluklar dileyip, fincan takımı hediye etti.

Türkiye'de en çok nikahın kıyıldığı belediye olan Şahinbey Belediyesi'nde kıyılan ilginç nikahın ardından açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Biz Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla doğumun olduğu ve en fazla nikahın kıyıldığı bir ilçeyiz. Şuanda 2018 yılı sonuna iki hafta kala 7 bin 100 nikah kıydık. Bu konuda şuanda Türkiye'de birinciyiz. Bugün de ilginç bir nikah kıydık. Ben 10 yıldır Belediye Başkanıyım ilk defa teleferikte nikah kıydım. Burada teleferikte çalışan Bilal Nadir kardeşimiz nikah akdini burada gerçekleştirmek istediğini beyan edince biz de olur dedik. Kendisi ve eşi Melike hanımla birlikte nikah akitlerini gerçekleştirdik. Ben yeni çiftimize mutluluklar ve iki cihan saadeti diliyorum" dedi.

Nikahının farklı bir yerde kıyılması nedeniyle mutlu hissettiğini belirten Gelin Hanım, "Çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Nikahımızı Belediye Başkanımız kıydığı ve vesile olduğu için de çok sevinçliyim. Katkısı olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullanırken damat Bilal Nadir ise, "Bu özel günümüzde yanımızda olan Başkanımıza ve müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp bize bu anı yaşattıkları için de ayrıca teşekkür ederim. Bizim için değişik bir nikah oldu. Fikir insan kaynakları müdürümüzden çıktı. Onun hayaliymiş böyle bir şey ama onun sayesinde biz bu anı yaşadık. Bu sebepten mutluyuz" diye konuştu.

Nikahın ardından yeni çift ve aileleri teleferikle gökyüzü turu yaptılar.