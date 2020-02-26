Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat
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Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

26.02.2020 09:23 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:23
Teleferikle Uludağ'a çıkacaklar dikkat

'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan 'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildi.


Bursa Teleferik A.Ş'den sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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