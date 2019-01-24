Teleferikle Uludağ'a Çıkacaklar Dikkat

Bursa'da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.

140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına dün şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verilirken, bugün de rüzgarın durumuna göre karar verilecek.

Her gün 08: 00 ile 20: 00 saatleri arasında hizmet veren Bursa Teleferik A.Ş'nin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz şiddetli rüzgar nedeniyle bugün saat 13: 00'a kadar kapalıdır. 13: 00'dan sonra rüzgarın durumuna göre açılma ihtimali vardır. Takipte kalın" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA