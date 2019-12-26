Teleferik yıl başında çalışma saatlerini uzattı
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Teleferik yıl başında çalışma saatlerini uzattı

Yıl başında Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a teleferik ile çıkacaklara sevindirici haber geldi.

26.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:59
Teleferik yıl başında çalışma saatlerini uzattı

Yıl başında 'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan 'a teleferik ile çıkacaklara sevindirici geldi.


Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Teleferik A.Ş. yıl başı akşamı için çalışma saatlerini uzattı. Bursa Teleferik A.Ş'den yapılan açıklamada, 31 Aralıkta teleferik seferlerinin sabah saat 08.00'den yıl başı gecesi 02.00'a kadar devam edeceği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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