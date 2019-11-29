Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

29.11.2019 08:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:46

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.



Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA