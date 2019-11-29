Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli
Haberler » Güncel » Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli - Haber

Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.

29.11.2019 08:41 | Son Güncelleme: 29.11.2019 08:46
Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar engeli

'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden 'a ulaşımı sağlayan teleferiğin seferlerine hava muhalefeti sebebiyle bir günlüğüne ara verildi.


Saatte bin 500 yolcusunu 140 kabin ile zirveye ulaştıran Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et