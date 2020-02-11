Teleferik seferleri tekrar başladı
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Teleferik seferleri tekrar başladı

Bursa Uludağ arasında kesintisiz ulaşım sağlayan teleferik seferleri, rüzgarın normale dönmesiyle birlikte tekrar başladı.

11.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:57
Teleferik seferleri tekrar başladı

arasında kesintisiz ulaşım sağlayan teleferik seferleri, rüzgarın normale dönmesiyle birlikte tekrar başladı. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik seferlerine şiddetli rüzgar sebebiyle saatlerinde ara verilmişti.


Bursa Uludağ arasında kesintisiz ulaşım sağlayan teleferik seferleri, tekrar başladı. Bursa Teleferik A.Ş'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz rüzgarın normale dönmesi dolayısıyla 14.30'da açılacaktır" ifadelerine yer verildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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