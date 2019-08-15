Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin yolcu taşındı

15.08.2019 17:25

Ordu'da bulunan ve 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye çıkmak için kullanılan teleferik, Kurban Bayramı'nda yoğun ilgi görüyor. Ordu'da eşsiz manzarasıyla 530 metre yükseklikte kentin cazibe merkezi ve kentin seyir terası olan Boztepe, Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların ilgi odağı oldu. On binlerce yerli ve yabancı misafirin akın ettiği Boztepe bu bayram tatilinde de yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Kentin en önemli turistik mekanları arasında yer alan Boztepe'ye çıkmak için insanlar, teleferiği tercih ettiğinden istasyon önünde metrelerce kuyruk oluştu.

KURBAN BAYRAMI'NDA 40 BİN YOLCU TAŞINDI Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Boztepe, 4 günlük bayram tatilinde on binlerce kişiyi ağırladı. Boztepe'ye ulaşım için kullanılan teleferik, Kurban Bayramı süresince yaklaşık 40 bin yolcu taşıdı. Teleferiğe binmek için yaklaşık bir saat bekleyen vatandaşlar, eşsiz manzaranın buna değdiğini belirtti. Bazı vatandaşlar il dışından gelip ilk defa teleferiği kullanacakları için sabırsız olduklarını belirtirken bazıları ise önceki bayramlarda yine teleferiği kullandıklarını ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA