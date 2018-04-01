Teleferik Hattındaki Bakım Çalışması Uzatıldı

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattındaki bakım çalışmasının 6 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında 5 Mart'ta başlayan ve 30 Mart'ta sona ermesi planlanan ağır bakım çalışması 6 Nisan'a kadar uzatıldı.

Açıklamada, "Hat üzerindeki en küçük vidaya kadar değiştirilen ağır bakım çalışmaları kapsamında, kötü kullanım nedeniyle zarar gören vagonlarımızı da yeniliyoruz. Bunun yanında yaz ve kış şartları nedeniyle deforme olan kablolar da değiştiriliyor. Başkentlilerimizin güvenliği ve konforu için çalışmalarımızı bir süre uzatmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Yolcular, bakım süresince Yenimahalle Metro İstasyonu'ndan Şentepe'ye EGO otobüsleriyle taşınacak.