Telef olmuş caretta caretta sahile vurdu

Telef olmuş caretta caretta sahile vurdu

İzmir'de Güzelbahçe sahilinde telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

22.10.2019 14:31
Telef olmuş caretta caretta sahile vurdu

İzmir'de Güzelbahçe sahilinde telef olmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulundu.

Güzelbahçe ilçesi sahiline gelen vatandaşlar denizde hareketsiz halde buldukları caretta caretta için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, denizden çıkardıkları ve telef olduğunu belirledikleri deniz kaplumbağasını uygun ortamda gömmek için alandan götürdü.

Kaynak: AA
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