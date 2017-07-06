Telef Olan Yavrusunun Başından Ayrılmadı

Adıyaman'da bir sokak köpeği, otomobilin çarpması sonucu telef olan yavrusunun başından saatlerce ayrılmadı.



Kahta ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde köpek yavrusuna otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan köpek telef oldu.



Bir süre sonra telef olan yavrusunun yanına gelen sokak köpeği, saatlerce buradan ayrılmadı. Dün geceden beri yavrusunun başında bekleyen köpeğe vatandaşlar ekmek ve su verdi.