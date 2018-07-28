Telef Olan Koyunlarının Başında Gözyaşı Döktüler

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 38 koyunu telef olan ve başka geçim kaynağı bulunmayan Köse ailesi, koyunların başında ağladı.

Gözkaya Mahallesi'nde otlattığı 138 koyununa bakmak için yaylaya çıkan Cevdet Köse, hayvanlardan 38'ini bulamadı.

Köse, aramaya çıktığı 38 koyununun bir kayalık dibinde telef olduğunu gördü.

Köse'nin ailesine haber vermesinin ardından olay yerine gelen kızı Fatma Özefe ve gelini Hafize Köse, telef olan koyunların başında gözyaşı döktü.

Koçarlı Belediyesine bildirilmesinin ardından telef olan koyunlar kepçe yardımıyla gömüldü.

Cevdet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün hava yağışlıydı ve yıldırım çakıyordu. Hemen koyunların olduğu bölgeye koştum. Aradım aradım bulamadım. Yarısı bir tarafa gitmiş yarısı da buraya sığınmış. Onları öyle görünce yıkıldım, kendimi kaybetmişim. Bütün emeklerim gitti. Zarar çok büyük. En az 40 bin liralık zararım var. Evlatlarımı kaybetmiş gibiyim." ifadelerini kullandı.

Fatma Özefe de çocukluğundan beri koyunların içerisinde olduğunu, bunların dışında başka geçim kaynaklarının olmadığını belirterek, "Şok olduk hepimiz. Her şeyimiz gitti. Allah'tan gelen bir şey. Yapacak bir şeyimiz yok." dedi.