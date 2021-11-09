'Telden Heykel Yapabilirsiniz' dedi, çocuklara ilham verdi

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - İZMİR'de, özel bir sanat okulunda drama ve bale eğitimi alan öğrenciler, dekor tasarımcısı ve sanat yönetmeni Özden Halistoprak'ın sosyal medyadan yayınladığı videolardan ilham alarak yaptıkları heykellerle sergi açtı. Çocukları farklı bir sanat disiplini ile tanıştırmak ve bakış açılarını zenginleştirmek için düzenlenen sergi büyük ilgi gördü.

Dekor tasarımcısı ve sanat yönetmeni Özden Halistoprak, Youtube'da 'Sanalt Muhabbet' adıyla kanal açtı. Her hafta farklı içerikler sunan Halistoprak'ın 'Telden Heykel Yapabilirsiniz' başlığıyla sunduğu görüntüler, özel bir okulda drama ve bale dersi alan öğrencilere ilham kaynağı oldu.

Öğrencilerin internette yayınlanan görüntülerden izleyerek yaptığı telden heykellerle açılan sergi büyük ilgi gördü.