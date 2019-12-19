Teldeki koltuğu itfaiye indirdi
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Teldeki koltuğu itfaiye indirdi

Aydın'ın Söke ilçesinde elektrik tellerine takılan koltuğu, itfaiye ekipleri indirdi.

19.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:57
Teldeki koltuğu itfaiye indirdi

'ın ilçesinde elektrik tellerine takılan koltuğu, itfaiye ekipleri indirdi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmandan aşağıya atılmak istenen koltuk, elektrik tellerine takıldı. Yoldan geçenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan olay sonrası, bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Görenlerin şaşkınlıkla izlediği durum sonrasında elektrik tellerinde asılı kalan koltuk itfaiye ekiplerinin çalışması ile yere indirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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