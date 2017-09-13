Telde İncir Ürettiler

Türkiye'de ve dünyada eşi olmayan yeni bir incir türü üzerinde çalışma yapan Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, üç yıldır üzerinde çalışmış olduğu projeden başarılı sonuç elde ederse iki yol sonra incir üreticilerini bu türe yönlendirecek.



Aydın İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ziraat Mühendislerinden Aytekin Belge, Dünya'da ilk kez döllenen meyvelerden birini telde yetiştirmek için üç yıldır çalışma yürütüyor. Türkiye ve dünyadaki en uygun incir üretim alanları arasında yer alan Büyük Menderes ve Küçük Menderes Havzası'nda yeni bir tür denenmeye başladı. Şu ana kadar bilinen 273 çeşidi olan incirin yeni bir türü üzerinde çalışmalar devam ediyor.



Ziraat Mühendisi Aytekin Belge; Bursa siyahı, sarı zeybek ve beyaz orak türlerini telli terbiye sistemi, telsiz terbiye sistemi ve normal klasik yetiştiricilik olarak üç farklı şekilde yetiştiriyor. Üç yıldır incirler üzerinde gözlem yapan Belge, telde incir yetiştiriciliğinde elde edilen verim normal klasik üretimden çok fazla olduğunu tespit etti. Toplam beş yıl sürecek telli terbiye sistemi projesi başarıyla sonuçlanırsa yeni bir tür daha ortaya çıkmış olacak.



Üç farklı incir çeşidi üzerinde denemelerin sürdüğünü vurgulayan Ziraat Mühendisi Belge, "Telli, telsiz ve klasik yetiştiricilikle çeşitlerin verimini, gelişimini, rekoltesini ve kalitesini tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.



Önce incir fidanını diktiklerini belirten Belge, "Fidanlar 30-40 santimetre olunca tepe kısımlarını vurduk. Alttan gelişen yan dallardan sağlı sollu olarak iki tane ana dal oluşturduk. Bu ana dal üzerinde gelişen sürgünleri de tellere bağlayarak şekil veriyoruz. Şekil oluştuktan sonra 30-35 santimetre yan dallardan uç kesimlerin kesip üst yukarıya doğru sürgün verip bunlardan meyve elde etmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.



Geçen yıl ilk ürünlerini aldıklarını belirten Belge, "Telsiz sistemle dönümden yaklaşık 3-3,5 ton civarında verim aldık. Telli sistemde dönümden 5 ton ürün elde ederken klasik yetiştiricilikte ise 280 kilo ürün aldık. Şimdi biz bu sistemde sık dikim olduğu için dönüme yaklaşık 83 tane fidan dikebiliyoruz. 3-4 metre aralıklarla dikim yapılabiliyor. Sıra araları geniş bırakılarak traktör rahat işleyebilir. İncir dalları çok kırılgan olduğu için şekil vermek oldukça zor. Yukarıya doğru büyüyen dalları sürekli olarak biz tele iplerle beş santim her büyüdüğünde yatırmaya yatırıyoruz ama onlar da kırılgan oluyor. O yüzden çok narin davranmak gerekiyor. Bir sürgünden yaklaşık 15 ila 17 meyve alabiliyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN