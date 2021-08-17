Telafide Ben de Varım Şenliği Halkımızın Beğenisini Topladı
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Telafide Ben de Varım Şenliği Halkımızın Beğenisini Topladı

Telafide Ben de Varım Şenliği Halkımızın Beğenisini Topladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanlığımızın planladığı "Telafide Ben de Varım" eğitim programı kapsamında 5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilecek olan telafi eğitimleri;

Bakanlığımızın planladığı "Telafide Ben de Varım" eğitim programı kapsamında 5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilecek olan telafi eğitimleri; salgın koşulları nedeniyle oluşan eğitsel kayıpları en aza indirerek çocuklarımızı akademik, sosyal, kültürel ve sportif manada desteklemeyi amaçlıyor.

Program dahilinde 16/08/2021 tarihinde, Atakum Çobanlı İskelesi'nde gerçekleştirilen Telafide Ben de Varım Şenliği halkımızın ilgi ve beğenisini kazandı. Şenlik için hazırlanan zeka oyunları, uzay ve havacılık, geleneksel okçuluk, Anadolu masalları, tasarım beceri atölyeleri; jimnastik gölge oyunu, halk oyunları gibi gösteriler hemşerilerimiz tarafından takdir gördü. Samsun'un farklı ilçelerinden şenliğe katılan öğrenciler, program kapsamında hazırladıkları eğitsel ürünleri tanıtma fırsatı bulurken aynı zamanda çuval yarışı, sandalye kapma, tatlı kurabiyem gibi etkinliklerle doyasıya eğlendiler.

Kaynak: Habermetre

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