'Telafide Ben de Varım' Programı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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'Telafide Ben de Varım' Programı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

'Telafide Ben de Varım' Programı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle 5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde öğrencilerin;

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda; İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işbirliğiyle 5 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde öğrencilerin; fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile desteklemek amacıyla hazırlanan 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında ilimizde yürütülecek çalışmaların ele alındığı değerlendirme toplantısı Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında yapıldı.

'Telafide Ben de Varım' programına ilişkin açıklamalarda bulunan Valimiz, "Milli Eğitim Bakanlığımızın Covid-19 nedeni ile geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında eksik kalan konuların ya da eğitimin içerisinde olan temel birtakım becerilerin elde edilmesinde yaşanan zorlukların giderilmesi için ortaya koyduğu bir inisiyatif bu" diye konuştu.

İlimizin yüzme havuzu, spor salonu ve konferans salonu bakımında zengin bir şehir olduğunu belirten Valimiz, ilgili kurumların koordineli bir şekilde tesis merkezli program yapılmasını, program süresince bu tesislerden en iyi şekilde faydalanılmasını istedi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından programa ilişkin yapılan sunumunun ardından, gerçekleştirilecek telafi eğitimleri için etkinlik programı belirlendi.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Osman Bilgili ve Adnan Yörük, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Ümit Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Vekili Mehmet İhsan Aslanlı ile kurumların ilgili personeli katıldı.

Kaynak: Habermetre

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'Telafide Ben de Varım' Programı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Haberler
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