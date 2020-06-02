Telafi eğitiminin başlangıç tarihi ve süresini özel okullar belirleyecek MİLLİ Eğitim Bakanlığı, her özel öğretim kurumunun, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak, 'en az üç hafta' olmak şartıyla yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihi ve süresini okulun belirleyebileceğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, her özel öğretim kurumunun, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak, 'en az üç hafta' olmak şartıyla yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihi ve süresini okulun belirleyebileceğini açıkladı.

Bakanlık, özel öğretim kurumlarının belirlediği tarihte ve en az 3 hafta olmak şartıyla telafi, tamamlama ve uyum eğitimi ile ilgili 81 ilin valiliğine gönderilen yazıya ilişkin uygulamadaki ayrıntıları paylaştı. 15 Ağustos olarak belirtilen tarihin, özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayabilecekleri en erken tarih olarak belirlendiği anımsatılarak, "Bu takvim doğrultusunda her bir özel öğretim kurumu, öğrencilerinin gereksinimlerini dikkate alarak 'en az üç hafta' olacak şekilde, yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin başlangıç tarihini ve süresini kendisi belirleyecektir" denildi.

TELAFİ EĞİTİM HANGİ KRİTERLERE GÖRE BELİRLENECEK?Özel okulların yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi belirlerken dikkate alması gereken kriterler de şöyle sıralandı: "Her özel okul yüz yüze telafi eğitimine başlayacağı tarihi, okul yönetimince hazırlanan ve valilikçe onaylanan çalışma takviminde okulun 2020-2021 öğretim yılı için belirlediği açılış tarihine, öğrenci velilerinin katılımıyla yapılan okul aile birliği toplantısında öğrencilerin tatil dönüş tarihleri dikkate alınarak yüz yüze telafi eğitimi için karar verilen tarihe, özel okulda görev yapan yönetici, eğitim personeli ve diğer personelin yıllık izin tarihlerine, öğrencilerin okula ulaşımlarını sağlayacak okul servisi şirketlerinin okula bu hizmet için belirlediği tarihe, özel okul uyguladığı uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandığının ölçümünü yaparak, ihtiyaç duyulan yüz yüze telafi eğitiminin ders saati süresine göre özel okullar yüz yüze telafi eğitimi başlama tarihini bu koşulların oluşma durumuna göre farklı farklı olarak belirleyebilecekler."ÇALIŞMA TAKVİMİ OLUŞTURULABİLECEK

Ayrıca özel okulların açılış, ara tatil ve kapanış tarihlerinin, bakanlık tarafından resmi okullar için belirlenen çalışma takviminin dışında da olabileceği kaydedildi. 'Özel Öğretim Kurumları Kanunu' ve yönetmeliğinin ilgili maddelerine atıfta bulunulan açıklamada, özel okulun bulunduğu ilin valiliği tarafından uygun görülmesi halinde açılış, ara tatil ve kapanış tarihlerinin özel okul yönetimi tarafından da belirlenebileceği bildirildi.

Kaynak: DHA