Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler
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Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler

Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler
Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen - Haberler | Güncel

ADANA Anadolu Erkek Lisesi'nde 2021 Yaz Telafi Eğitim Programı kapsamında açılan atölye ile öğrenciler, maske takmayan bir gencin başına gelen trajikomik olayları konu alan 'Kendim Ettim' isimli bir kısa film çekti.

ADANA Anadolu Erkek Lisesi'nde 2021 Yaz Telafi Eğitim Programı kapsamında açılan atölye ile öğrenciler, maske takmayan bir gencin başına gelen trajikomik olayları konu alan 'Kendim Ettim' isimli bir kısa film çekti. Film, eylül ayından itibaren Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) tüm öğrencilerin izlenimine sunulacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan 'Telafide Ben de Varım' eğitim programı kapsamında Adana Anadolu Erkek Lisesi'nde kısa film atölyesi kuruldu. Felsefe öğretmeni Burhan İlkılıç'ın eğitim verdiği atölyede 2 aylık çalışmaların ardından 20 öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile 'Kendim Ettim' isimli kısa film çekildi. Senaryosunu öğrencilerin yazdığı filmin çekimleri Küçükoba Mezarlığı, okul ve çevresinde gerçekleştirildi. Pandemi döneminde maske takmayan bir gencin başına gelen trajikomik olayları konu alan kısa filmin yapımcılığını ise okul müdürü Hakan Kaygusuz üstlendi. Öğrencilerin eğlenirken öğrenme fırsatı bulduğu, birlikte kaliteli zaman geçirip unutulmaz bir lise anısı yakaladığı kısa film, Eylül ayından itibaren EBA üzerinden tüm Türkiye'deki öğrencilerin gösterimine sunulacak. Pandemi dönemi Telafi Eğitim Programı kapsamında çeşitli atölye çalışmalarının da yapıldığını belirten öğretmen Burhan İlkılıç, bu çalışmaların öğrencilere kattığı faydaları anlattı. İlkılıç, "Atölye çalışmalarında öğrencilerimiz sosyal ve kültürel açıdan tekrar yüz yüze eğitim alarak birlikte hem sosyal bir sorunu ele almayı hem de üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmenin ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Program kapsamında ayrıca Ulucami, Büyüksaaat, Yağ Cami, Alman Köprüsü gibi tarihi yerlerin yanı sıra Arkeoloji Müzesi, şehitlik ve Sabri Şenevi Sinema Evi'ni gezdik. Hayatında ilk kez sinema ortamını gören öğrenciler oldu. Bu anlamda öğrencilerin sosyal gelişimi için bu programların ne denli önemli olduğu bir kez daha görüldü" dedi. 


Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler
Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler
Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler
Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler
Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler
Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler
Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler
Telafi eğitiminde maske takmayan gencin başına gelenlerin kısa filmini çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülşah Özgen

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