Telafi Eğitimi nedir, nasıl yapılır? Telafi Eğitimi nasıl olacak? Telafi Eğitimi hangi sınıflar için olacak?
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Telafi Eğitimi nedir, nasıl yapılır? Telafi Eğitimi nasıl olacak? Telafi Eğitimi hangi sınıflar için olacak?

Telafi Eğitimi nedir, nasıl yapılır? Telafi Eğitimi nasıl olacak? Telafi Eğitimi hangi sınıflar için olacak?
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Kabine sonrası "Telafi Eğitimi nedir, nasıl yapılır? Telafi Eğitimi nasıl olacak? Telafi Eğitimi hangi sınıflar için olacak?" Soruları tekrar gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre; Telafi eğitimi 2 Temmuz'un ardından başlayacak olan yaz döneminde öğrencilere verilecek. İşte MEB tarafından yapılan açıklama ve telafi eğitiminin detayları...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından telafi eğitim duyurusu öğrencileri meraklandırdı. Telafi eğitim hakkında peş peşe sorular gelmeye başladı. Telafi Eğitimi nedir, ne zaman? Telafi Eğitimi 2021 kaçıncı sınıflara? İşte detayları - programı...

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Haziranda başlayacak telafi eğitimin nasıl olacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, 2020 yılının Nisan ayında yapılan telafi eğitimi şu şekilde olmuştu:

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.

Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre; Telafi eğitimi 2 Temmuz'un ardından başlayacak olan yaz döneminde öğrencilere verilecek.

BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Bakan Ziya Selçuk, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi çalışmalarının Haziran ayı itibarıyla başlayacağını bildirirken 2020-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu.

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Telafi Eğitimi nedir, nasıl yapılır? Telafi Eğitimi nasıl olacak? Telafi Eğitimi hangi sınıflar için olacak? - Haberler
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