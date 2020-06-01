Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze telafi eğitiminin başlayacağı tarih belli oldu mu?
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Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze telafi eğitiminin başlayacağı tarih belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını dolayısıyla kapatılan okullarla ilgili olarak yüz yüze telafi eğitimi yapılacağını duyurdu. Peki, Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde.

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze telafi eğitiminin başlayacağı tarih belli oldu mu?
01.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:16

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada koronavirüs salgını dolayısıyla kapatılan okullarla ilgili olarak yüz yüze telafi eğitiminin nasıl ve ne zaman yapılacağı duyurdu. Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze telafi eğitiminin başlayacağı tarih belli oldu.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında eğitime ara verilen, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel okullarda, eğitimlere uzaktan eğitim yoluyla devam edildiği anımsattı.

Resmi okullar tarafından EBA ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yapıldığı sırada özel okulların da eş zamanlı olarak kendi imkan ve öğretmenleriyle uzaktan eğitim verdiğinin altını çizen Yıldız, şu bilgileri paylaştı:

"Özel okullar, verdiği uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandıklarının ölçümünü yaparak konu tekrarı veya yüz yüze eğitim alınmasına ihtiyaç duyulan alanlarda telafi eğitimi yapabilecek. Özel ilkokul, ortaokul ve orta öğretim kurumları ise 2019-2020 öğretim yılının bitim tarihine kadar eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Yüz yüze telafi eğitim, özel okullarda 15 Ağustos 2020'den sonra başlayacak olup Ağustos ve Eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek. Telafi eğitimi yapacak özel okullar eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek ve eğitime başlamadan ve eğitim süresince okullarında tedbirleri alacak."

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN DURUMU

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimlere de 16 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde ara verildiğini hatırlatan Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayat kuralları, il pandemi kurulunun görüşleri de dikkate alınarak kurum binalarında, eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarında kullanılan servis araçlarında koronavirüs salgınından korunmak için gerekli olan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte, illere gönderdiğimiz yazıdaki kurallara uyulması şartıyla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin kurucuları ve engelli bireylerin velilerinin istemesi halinde, merkezlerde eğitimlere 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlayabilecektir."

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