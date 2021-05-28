Telafi eğitimi ne zaman 2021 başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu olacak? MEB Telafi eğitimi nasıl olacak?

1 Haziran normalleşme detayları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un telafi eğitimleri açıklamasından sonra ne zaman başlayacağı ile ilgili detaylar merak edilmeye başladı. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliyi yakından ilgilendiren okulların kapanış tarihi 2 Temmuz olarak açıklandı. Peki, Telafi eğitimi ne zaman 2021 başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu olacak? MEB Telafi eğitimi nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün sosyal medya hesabından yaptığı telafi eğitimi paylaşımı sonrası okullarda telafi eğitiminin nasıl olacağı merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci, söz konusu eğitimlerin ne zaman başlayacağı ve zorunluluk durumunu araştırıyor. Peki, telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu olacak?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN 2021 BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulamalarının başlayacağını belirtirken "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." dedi.

Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Twitter hesabı üzerinden "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yapan Selçuk, "Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuşmuştu.