Telafi eğitimi ne zaman?
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Telafi eğitimi ne zaman?

Telafi eğitimi ne zaman?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'a kadar sürecek telafi eğitimleriyle ilgili açıklama yaptı. Peki, telafi eğitimi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı. Peki, telafi eğitimi ne zaman?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

17 günlük tam kapanma sürecinde yüz yüze eğitime ara verilmiş ve sınavlar da ertelenmişti. Kademeli normalleşme sürecinde de uzaktan eğitime devam etme kararı alındı.

Bu nedenle milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde "okullarda telafi eğitim yapılacak mı, ne zaman?" soruları yerini aldı. Öğrenci ve veliler okullarda telafi eğitimi konusunda detayları merak ederken ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Selçuk, telafi uygulamasına hazır olduklarını ve büyük, kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını bildirdi.

Twitter hesabı üzerinden "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle paylaşım yapan Selçuk, "Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.

Okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuşmuştu.

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