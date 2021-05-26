Telafi eğimleri ne zaman yapılacak? Telafi eğimleri yapılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız" ifadelerini kullandı. Peki, Telafi eğimleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. " dedi. Peki, Telafi eğimleri ne zaman yapılacak? Telafi eğimleri yapılacak mı?

TELAFİ EĞİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yeni eğitim-öğretim dönemiyle ilgili açıklama yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk paylaşımında, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." ifadelerini kullandı.