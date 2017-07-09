Telafer'deki Deaş Terörüne Tepki

Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı üyeleri, terör örgütü DAEŞ tarafından Telafer'de şehit edilen Türkmenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.



Eyüp Sultan Camisi'nde bir araya gelen grup, öğlen namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılarak DEAŞ'ın katliamlarını protesto etti.



Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan grup adına açıklama yapan Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, Telafer'de DAEŞ tarafından 200 kadar Türkmen'in şehit edildiğini söyledi.



Telafer'de şu anda 20 bine yakın Türkmen'in halen esir olarak hayatlarını sürdürdüğünü belirten Mican, şunları kaydetti:



"Sadece o bölgede sorun yok. Musul ve Kerkük'te de sorunlar yaşanmaktadır. Devletimiz nasıl Fırat Kalkanı Operasyonu yaptıysa, Dicle Kalkanı Operasyonu ile birlikte Telafer, Musul ve Kerkük'e de sahip çıkmalı. Oradaki kardeşlerimizi zulümden, baskıdan kurtarmak hakkımız. Telafer'de 200 insan katlediliyor ve dünya buna sessiz kalıyor. Batı ülkelerinde 3-5 kişi öldüğü zaman dünya ülkeleri kol kola girip yürüyor. Buna herkes şahit. Türk milleti bunları unutmayacak."



Konuşmanın ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.