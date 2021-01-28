Telafer'de DEAŞ'ın tahrip ettiği yüzlerce ev onarılmayı bekliyor

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarında tahrip olan 650 ev onarılmayı bekliyor.

Irak Türkmen Cephesi Musul Milletvekili Lilyen Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ın en büyük ilçesi Telafer'in DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden 3 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala yüzlerce evin kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

Muhammed, 3 yıl boyunca DEAŞ'ın kontrolünde kalan Telafer ilçesi ile ilçeye bağlı İyaziye nahiyesinde yaklaşık 650 hanenin yaşanılamaz halde olduğunu belirtti.

Altyapı kötü durumda, su ve elektrik verilemiyor

Söz konusu bölgelerde altyapının hala çok kötü durumda olduğuna dikkati çeken Muhammed, su ve elektrik gibi en temel hizmetlerin verilemediğini ifade etti.

Türkiye'nin yanı sıra Irak'ın Necef, Kerbela ve Kerkük kentlerinde hala binlerce Telaferli göçmen bulunduğu aktaran Muhammed, "Bağdat hükümetinden 2021 yılı imar ve kalkınma projelerinde Telafer ilçesi ve ilçeye bağlı nahiye ile köylere öncelik vermesini istiyoruz." dedi.

İç göçmen olup Telafer'e geri dönen her aileye hükümetin yaklaşık 1000 dolar teşvik desteği verdiğine işaret eden Muhammed, bu miktarın ailelerin yıkılan evlerini onarmaları için oldukça yetersiz kaldığını belirtti.

Muhammed, Irak Meclisinde Türkmen milletvekilleri olarak bu bölgelerin imarı için defalarca yardım paketi talebinde bulunduklarını ancak yanıt alamadıklarını aktardı.

Uluslararası imar ve kalkınma örgütlerinden yardım bekleniyor

Ülkedeki siyasi ve ekonomik krizler nedeniyle Bağdat hükümetinin yıkılan evlerin imarı meselesinin üstesinden gelemediğini savunan Muhammed, bu konuda uluslararası imar ve kalkınma örgütlerinden yardım beklediklerini dile getirdi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın üçte birine tekabül eden Musul, Enbar ve Salahaddin vilayetleriyle Diyala ve Kerkük'ün bir kısmını ele geçirmişti.

Irak güvenlik güçleri ile DEAŞ mensupları arasındaki şiddetli çatışmalarda Musul'a bağlı Telafer ilçesi, İyaziye nahiyesi ve yüzlerce köyde büyük yıkım yaşanmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, bilançosu çok ağır olan askeri operasyonlar neticesinde 18 Aralık 2017'de DEAŞ'ın ülkedeki varlığının sonlandırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb