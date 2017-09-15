Telafer'de 13 T.c. Vatandaşı Işid'li Kadın Terörist Gözaltına Alındı

Irak Savaş Medya Hücresi tarafından bugün yapılan açıklamada Musul'a bağlı Türkmen Telafer ilçesinin 11 km kuzey batısında yer alan El İyaziye kasabası civarındaki El Rai bölgesinde arazi arama taraması yapan orduya bağlı güvenlik güçleri IŞİD terör örgütü mensubu 14 kadın ile 17 çocuğu gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kadının biri Rus, 13'ünün ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu açıklandı.