Telabyadlılar imzalanan protokol ile temiz su içebilecek

19.02.2020 18:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:19

Türkiye'nin kontrolünde bulunan Afrin başta olmak üzere, bölgede yaşayan insanlara destek sağlayan İpekyolu Derneği ile Şanlıurfa Valiliği arasında Telabyad'da yapılacak projelere yönelik iki protokol imzalandı. Protokol sayesinde Telabyad'ın temiz ve hijyenik su ihtiyacı karşılanacak. Ayrıca Telabyad'a Aile Destek Merkezi de kurulacak.



Şanlıurfa Valiliğinde imzalanan protokol imza törenine, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici ile İpekyolu Derneği Baş Yöneticisi Bakri Kaakeh ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. "Telabyad Hijyen ve Su Hizmetleri Sağlama Protokolü" Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile Dernek arasında imzalanırken, "Telabyad Aile Destek Merkezi Yapımına Yönelik Protokol" ise İpekyolu Derneği ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında yapıldı. Barış Pınarı bölgesinde yapılan ve yapılması gereken çalışmalar hakkında Dernek yöneticileri ile istişarelerde bulunan Vali Erin, yapılacak hijyen ve su hizmetleri sağlama çalışmasının önemine dikkat çekti.



Telabyad şehir merkezinde Devlet Su İşlerinin desteğiyle yeni kuyular açıldığını ancak şebeke ve depolama sorunu nedeniyle sağlıklı su temin edilemediğini hatırlatan Vali Erin, burada rejimin elli yıl önce tesis ettiği su şebekesinin artık iş göremediğini ifade etti. Derneğin bu amaçla kullanacağı fonun, en verimli şekilde değerlendirilmesi için ilgili birimlerin sıkı koordinasyon içinde bulunması talimatı veren Vali Erin, yapılacak işin kalıcı olmasını diledi.



Telabyad ve Rasulayn'da yaşayan halkın normale dönmesi için devlet olarak gereken her şeyi yaptıklarını kaydeden Vali Erin, sivil toplum kuruluşlarının sunduğu desteğin çok anlamlı olduğunu söyledi. İpekyolu Derneği'ne girişimlerinden dolayı teşekkür eden Vali Erin, "Her zaman işbirliği içerisinde çalışmaya varız. Gerek Birleşmiş Milletler Fonları gerekse diğer fonlardan faydalanabilmek için bilgi alışverişine hazırız. Projeleri uygulamak için bölgeye her zaman gezi gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlarımız, bu konuda size sonuna kadar yardımcı olacaktır. Yeter ki oradaki ihtiyaçlar giderilsin, sıkıntılar hafiflesin" diye konuştu.



İpekyolu Derneği Baş Yöneticisi Bakri Kaakeh de, hem Türkiye'de yaşayan mülteciler hem de Suriye'de yaşayan halka yönelik gerçekleştirilen yardımlardan dolayı Vali Erin'e teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA