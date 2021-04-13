Tel Abyad'da ele geçirilen 30 kilogram patlayıcı imha edildi

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ele geçirilen 30 kilogram patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ele geçirilen 30 kilogram patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel kolluk birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bölgede arama tarama faaliyetleri yürütüyor.

Faaliyetler kapsamında, yönlendirmeli, metal blok içerisine konulmuş yaklaşık 30 kilogram ağırlığında, demir bilyeler ile güçlendirilmiş, parça tesirli, çift kapsüllü, uzaktan komutalı, alıcı ve verici devreli patlamaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Açıklamada, ele geçirilen patlayıcıların taşınması ve sevkinin tehlike arz ettiğinden bomba imha ekiplerince yerinde imha edildiği ve konuyla ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü