Tel Abyad'da ele geçirilen 30 kilogram patlayıcı imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tel Abyad'da ele geçirilen 30 kilogram patlayıcı imha edildi

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | 3. Sayfa
Tel Abyad'da ele geçirilen 30 kilogram patlayıcı imha edildi

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ele geçirilen 30 kilogram patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde ele geçirilen 30 kilogram patlayıcının imha edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yerel kolluk birimleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda bölgede arama tarama faaliyetleri yürütüyor.

Faaliyetler kapsamında, yönlendirmeli, metal blok içerisine konulmuş yaklaşık 30 kilogram ağırlığında, demir bilyeler ile güçlendirilmiş, parça tesirli, çift kapsüllü, uzaktan komutalı, alıcı ve verici devreli patlamaya hazır el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Açıklamada, ele geçirilen patlayıcıların taşınması ve sevkinin tehlike arz ettiğinden bomba imha ekiplerince yerinde imha edildiği ve konuyla ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mario Draghi Türker Ertürk Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ece Erken Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Necip Uysal Gökhan Töre Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tel Abyad'da ele geçirilen 30 kilogram patlayıcı imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 13:31:18. #1.16#
title