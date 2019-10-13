Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi

Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi

- Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildiŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait bez parçaları indirildi.

13.10.2019 14:51
Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi

- Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG'nin bez parçaları indirildi

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Telabyad'ın doğusundaki PKK/YPG terör örgütüne ait bez parçaları indirildi.

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış pınarı Harekatı kapsamında Mehmetcik ve Milli Suriye Ordusu birlikleri bugün öğlen saatlerinde Telabyad'ın doğusunu ele geçirdi. Ele geçirilen bölgedeki PKK/YPG'ye ait bez parçaları birer birer indirldi.

Bölgeye MSO bayraklarının asılıyor.

Kaynak: İHA
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