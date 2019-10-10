Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu

Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.

10.10.2019 10:05
Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef çok namlulu roketatarlarla vuruldu. Türk topçusunun vurduğu yerlerden dumanlar yükseldi.

(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)

Kaynak: İHA
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