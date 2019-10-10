Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.
PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad'ın doğusundaki 2 hedef çok namlulu roketatarlarla vuruldu. Türk topçusunun vurduğu yerlerden dumanlar yükseldi.
(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)