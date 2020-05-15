Telabyad'da mühimmat ele geçirdi Barış Pınarı Harekatı ile barış ve huzur ortamının sağlandığı Suriye'nin Telabyad kentinde terör örgütüne ait arasında top mermisinin de bulunduğu mühimmat ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı ile barış ve huzur ortamının sağlandığı Suriye'nin Telabyad kentinde terör örgütüne ait arasında top mermisinin de bulunduğu mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Telabyad Koordinatör Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde eylemlerde kullanılmak üzere hazırladığı değerlendirilen mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatlar arasında top mermisi, havan topu, 5 adet metal boru ile hazırlanmış etkisi yüksek patlayıcı ile 3 adet bomba yapım malzemesi ele geçirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA